Im neuen Jahr geht es in der ehemaligen Walter-Pleitgen-Schule in Frintrop kreativ weiter. Diplom Designerin Julia Körmendy bietet dort einen neuen Kurs an.



Kreativ am Vormittag: Malen mit Acryl- und Pastellfarben - so ist das Veranstaltungsangebot überschrieben, das am Dienstagvormittag, 14. Januar, um 10 Uhr in der ehemaligen Grundschule, Im Neerfeld 6 (Ecke Frintroper Straße), startet. Unter Leitung von Julia Körmendy können die Teilnehmer in gemütlicher Runde die Grundlagen dieser interessanten und vielfältig einsetzbaren Techniken erlernen.

Der Kurs läuft jeweils von 10 bis 13 Uhr, umfasst zwölf Vormittage bis zum 31. März und richtet sich sowohl an Anfänger als auch an Fortgeschrittene.

Anmeldungen und weitere Informationen gibt es im Schloß Borbeck, Schlossstraße 101, Tel. (0201) 88 44 219.