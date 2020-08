Es ist ruhig im Frohnhauser Riehlpark. Kaum jemand, der an diesem Vormittag dort Grün und Ruhe genießt. Oben auf dem Hügel mit dem Pavillon herrscht allerdings rege Aktivität. Auf einem kleinen Tisch stehen seltsame Substanzen, eine Frau im langen grünen Kleid hantiert eifrig mit ihnen herum, mischt, schnuppert, rezitiert.

von Christa Herlinger

Die Frau, das ist Schauspielerin und Kulturmanagerin Veronika Maruhn. Und die liefert an diesem Morgen einen spannenden Vorgeschmack auf das, was es am Freitag, 28. August, im Riehlpark an der Frohnhauser Straße geben wird. "Kultur im Park" ist der Abend mit Tanz und Musik, Spiel und Spökes überschrieben. Veranstalter ist das Kulturamt mit Ulrike Vetter als Projektleiterin in Kooperation mit Veronika Maruhn.

Veranstaltung mit neuem Namen und anderem Spielort

Die beiden sind seit langem ein eingespieltes Team in Sachen Kulturarbeit. Das Veranstaltungsformat "Kultur im Laden", das bereits mehrfach in Altendorf und im vergangenen Jahr erstmalig in Frohnhausen stattgefunden hat, geht auf ihre Ideen zurück. Da es Corona bedingt in diesem Sommer keine "Kultur im Laden" geben kann, hat die Veranstaltung einen neuen Namen und einen anderen Spielort bekommen.

"Zunächst hatten wir den Gerviniuspark im Fokus", erinnert sich Vetter, "doch letztendlich hätten wir dort Auflagen wie kontrollierte Zu- und Abgänge nicht gewährleisten können." Da bietet der übersichtliche Riehlpark deutlich bessere Voraussetzungen. Drei Eingangsbereiche stehen zur Verfügung, ein vierter Zugang wird am Veranstaltungsabend als Ausgang benutzt. Maximal 300 Besucher gleichzeitig sind zulässig. "Das wird streng kontrolliert." Im Park sind "Abstandsdamen" im Einsatz. Gisbert Göke, Esther Krause-Paulus und Boris Quest wissen unter ihren gepuderten Perücken genau, was sich in Corona-Zeiten gehört.

Schnellzeichner und Marching Band unterhalten Wartende

Und auch auf eventuelle Warteschlangen ist man vorbereitet. "Damit keine Langeweile aufkommt, haben wir einen Schnellzeichner eingeladen, der Porträtskizzen anfertigt. Zudem unterhält eine Marching Band die Wartenden", berichtet Ulrike Vetter.

Eine Säule von "Kultur im Laden" war die Kooperation mit der lokalen Wirtschaft. Auch bei der Alternative im Grünen sind in kleinem Rahmen Frohnhauser Geschäftsleute mit dabei.

Insgesamt zehn Spielstätten finden sich am 28. August im Riehlpark. Auf der großen Wiese ist ein Laufsteg aufgebaut. Dort wird Modezar Karl Lagerfeld alias Bernd Graf ein Stelldichein geben. "Und auch der große Maskenball mit Operettenliedern als Veranstaltungsfinale ab 21.30 Uhr wird dort stattfinden", verrät Ulrike Vetter.

Das alles erwartet die Besucher im Riehlpark

Duftige Kompositionen: Schauspielerin Sabine Paas und Pianist Sbiggi Warot präsentieren im Pavillon einen berauschenden Cocktail aus Liedern und Texten, die Düfte der Welt versetzt mit einem Tropfen Kölnisch Wasser.

Romantisches Saitenspiel mit Harfe und Cello wartet im Musikpavillon am Wegrand mit Zoe Knoop und Peter Schneider.

Songs with a heartbeat - unter diesem Titel will sich Singer-Songwriter Verona Vinken in Ohren und Herzen der Zuhörer einschmeicheln.

Reime aus dem Stegreif verspricht Dichter und Schauspieler Stefan Keim den Besuchern an den Skater-Rampen.

Tänze, Texte und Musik unterm Blätterdach an der Dreier Baumgruppe - dazu laden ein Internationales Tanztrio und Veronika Maruhn ein.

So klingt der Sommer. Opernsänger Rainer Maria Röhr ist bei den Sonnenblumen zu finden und natürlich beim großen Finale auf dem Laufsteg.

Modenschau mit Lagerfeld ist der Auftritt von Schauspieler Bernd Graf und Statistinnen vom Aalto-Theater auf dem Laufsteg inmitten der Wiese überschrieben.

Der Eintritt in den Park ist frei, Aufführungen am 28. August gibt es an den verschiedenen Spielorten von 18 bis 22 Uhr jeweils zu drei verschiedenen Zeiten.