In der Dreifaltigkeitskirche Weihnachtliche Klaviermusik und „Betrachtungen über Josef, den Mann Marias“ stehen auf dem Programm eines Konzerts, das die Evangelische Kirchengemeinde Borbeck-Vogelheim am Samstag, 4. Januar, um 16 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche, Stolbergstraße 54/Leimgardtsfeld, veranstaltet.

Inge Sauerwald präsentiert traditionelle und neue Weihnachtslieder in bekanntem wie auch neuartigem Gewand; die Lesungen übernehmen Ingrid Napora und Otto Schlusen. „So, wie Josef Gottes Ruf hörte, erst abwartete und schließlich das Richtige tat, so sollen auch wir auf die frohe Botschaft hören und das Richtige tun“, heißt es dazu. „Diesem Gebot und dieser Geschichte wollen wir uns mit Worten und Tönen nähern.“ Der Eintritt ist frei; die Gemeinde freut sich über Spenden.