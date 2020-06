Silke Tylicki ist immer noch schockiert, wenn sie die Geschichte erzählt. Sieben Jahre lang hat Katzendame Lilly bei ihr und ihrer Familie gelebt. Bis vor wenigen Tagen, da musste die Bedingraderin ihre Katze einschläfern lassen. Völlig entkräftet hatte es Freigängerin Lilly nach einem ihrer Ausflüge in die Umgebung zurück in den heimischen Garten geschafft. Ihre Besitzerin hatte sich aufgrund ihres ungewöhnlich langen Ausbleibens bereits Sorgen gemacht und in der Nachbarschaft herumgefragt.

von Christa Herlinger

"Im ersten Augenblick war ich daher nur froh, dass sie wieder da war." Doch bei näherem Hinsehen merkte Silke Tylicki schnell, dass mit Lilly etwas nicht stimmte. "Sie schien total geschockt und konnte sich nur noch mit Hilfe der Vorderbeine bewegen. Die Hinterläufe waren völlig leblos." Eine Verletzung konnte Silke Tylicki auf den ersten Blick nicht erkennen. "Ich dachte an einen Unfall." Die Bedingraderin zögerte nicht lange, fuhr mit Lilly direkt in eine Tierklinik. Doch die Tierärzte dort konnten ihr nach der Röntgenuntersuchung nur noch raten, Lilly einzuschläfern. "Erlösen Sie Ihre Katze, es besteht keinerlei Hoffnung auf Heilung", so die Veterinärin in der Duisburger Tierklinik. In Lillys Rückgrat steckte eine Gewehrkugel.

Besitzerin hat Anzeige bei Polizei erstattet

Und noch eine Information erhielt die Tierhalterin aus der fachkundigen Quelle: Es sei sicherlich kein Jäger gewesen, aus dessen Gewehr der Schuss auf die Katzendame abgegeben worden sei. Ein gezielter Tötungsschuss eines Jägers sehe anders aus.

Die Bedingraderin hat daraufhin Anzeige bei der Polizei in Borbeck erstattet. Kleinkaliber oder Luftgewehr - so hat die Untersuchung in der Tierklinik ergeben - mit einer solche Waffe hat der Täter auf Lilly angelegt. "Eine Straftat", so Silke Tylicki, "deshalb haben die Beamten meine Anzeige auch aufgenommen."

Lillys Schicksal soll wachrütteln

Lillys Schicksal soll wachrütteln. "Ich möchte ihre Geschichte publik machen, um andere Katzenbesitzer zu warnen", erzählt sie. Und sie hofft, dass Zeugen etwas beobachtet haben und sich bei der Polizei melden. "Lilly war beliebt und bekannt in der Nachbarschaft", erzählt sie, "eine sehr treue Katze, die immer wieder nach Hause zurückgekommen ist." Doch gerade bei wärmerer Witterung ist die Katzendame gerne auch einmal durch die Umgebung gestreift. "Sogar auf der anderen Seite des Hexbachtals in Mülheim hat sie eine andere Katzenbesitzerin dann immer regelmäßig besucht."

Ein Bild aus glücklichen Tagen: Lilly lebte sieben Jahre bei ihrer Familie in Bedingrade. Fotos (2): privat Auf dem Röntgenbild wird die Kugel im Rückgrat sichtbar.