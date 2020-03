Wir sind der Ruhrpott

⚒ GLÜCK AUF ⚒ aussm Ruhrpott.

Et is wie et is, und dat Runde muss in dat Eckige. Leckofanni, wir hier im Pott sind gewohnt, zusammenzuhalten. Schon der Kumpel inne Zeche wusste: wenne Dich nich auffn andren verlassen kanns, bisse wech vom Fenster. Ker inne Kiste, also machse keine Fisematenten. Und getz ma Butter beie Fische, wir ham dat Herz aus Gold und ne Seele aus Stahl, wir ham schon immer malocht damit et uns besser geht. Oppa Kowalewski hätte sich wahrscheinlich scheckich gelacht, wenn ihm einer gesacht hätte: "Bleib mitm Arsch zu Hause, bisse besser aufgehoben "!

Also getz ma ohne Kokolores, nix kann uns kaputt machen, wir halten uns stickum, und wennet dann vorbei is, gibbet wieder lecker Pilsken anne Bude, aber dann mit Karacho, dat sach ich Dich.

Nochma, Glück auf, halt ma die Ohrn steif ne!