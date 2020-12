Aufgrund der andauernden Corona-Pandemie entfallen in St. Antonius in Frohnhausen bis einschließlich 10. Januar 2021 alle Gottesdienste.



Stattdessen ist die Kirche an der Berliner/Kölner Straße an den Weihnachtstagen zum persönlichen Gebet, zum Innehalten und zum Besuch der Krippenlandschaft zu folgenden Zeiten geöffnet: Am 24. Dezember von 15 bis 18 Uhr und vom 25. bis 27. Dezember von 9.30 bis 11 Uhr und von 15 bis 17 Uhr.

Außerdem ist die Kirche vom 28. Dezember bis 30. Dezember und vom 1. bis 6. Januar sowie am 10. Januar jeweils von 15 bis 17 Uhr geöffnet.

Christmette per Zoom-Meeting erleben

In der Frohnhauser Elisabeth Gemeinde setzt man an den Feiertagen auf digitale Angebote. Pater Lutz Müller SJ lädt die Frohnhauser Elisabeth-Gemeinde an den Festtagen zu Heiligen Messen im Internet ein. Am 24. Dezember zu einer Christmette um 22 Uhr( 9.45 Uhr). Meeting-ID: 854 7313 1090, Kenncode: 402986. Am 1. Weihnachtstag, 25. Dezember, beginnt die Heilige Messe um 11 Uhr (10.45 Uhr). Meeting-ID: 876 4403 5211, Kenncode: 346184. Um 18.30 Uhr (18.15 Uhr) geht es am ersten Sonntag nach Weihnachten, 27. Dezember, weiter: Meeting-ID: 815 7877 6923, Kenncode: 220837