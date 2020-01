Die Tage der Eisenbahnbrücke über die Strecke der Linien RE3 und S2 auf der Bottroper Straße im Stadtteil Essen-Bochold sind gezählt. Sie wird durch einen Neubau ersetzt.



Die alte Überführung besteht aus zwei einzelnen Brückenbauwerken. Der westliche Überbau aus den 1950er Jahren trägt zwei Fahrspuren für den Verkehr in Fahrtrichtung Innenstadt, der östliche Überbau aus den 1970er Jahren die beiden Fahrspuren in Richtung Bottrop.

Seit Wochenbeginn ist eine der beiden Spuren stadtauswärts gesperrt. Grund sind vorbereitende Arbeiten für eine provisorische Verkehrsführung. Ab Dienstag, 14. Januar, sind die beiden innen liegenden Fahrspuren in beide Fahrtrichtungen dicht. Die äußeren bleiben in beide Richtungen befahrbar. Für den 26. Januar (6 und 20 Uhr) ist eine Vollsperrung in Fahrtrichtung Bottrop geplant. Anschließend wird der Verkehr einspurig in jede Fahrtrichtung über das östliche Bestandsbauwerk geführt. Und das für die nächsten 18 Monate.