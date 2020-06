Die Stadtwerke Essen installieren auf der Langemarckstraße in Schonnebeck, im Abschnitt zwischen der Steinmannshofstraße und der Matthias-Erzberger-Straße, einen neuen Hausanschluss.



Aus diesem Grund kommt es in diesem Bereich bis voraussichtlich 30. Juni zur Sperrung einer Fahrspur. Der Verkehr wird für diesen Zeitraum mit einer Ampel an der Baustelle vorbeigeschleust. Die Stadtwerke bauen auf der Langemarckstraße.