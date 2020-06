Die Zeiten, in denen es ausschließlich Filmfans ins Autokino zog, sind vorbei. Aktuell sind sie Location für Konzerte, Comedy oder Abiturfeiern. Jetzt wird auch geboxt. Der Borbecker Schwergewichts-Profi Patrick Korte schnürt die Handschuhe für den Kampf am Samstag, 11. Juli, im Autokino Düsseldorf.

von Christa Herlinger

"Big Patrick", der 2015 sein Profi-Debut gab, brennt darauf, wieder in den Ring steigen zu können. "Nach zwölf Wochen im Standby-Modus habe ich nun endlich wieder die Möglichkeit dazu."

Die Kulisse am zweiten Juli-Samstag wird allerdings eine andere sein als zuletzt in der Grugahalle. Darauf mussten sich auch die Musiker und Comedians einlassen, die Corona bedingt von der Bühne ins Autokino wechselten. Doch das Experiment ist geglückt.

500 Autos zugelassen - drei Fans pro Wagen

Auch für den Boxprofi gibt es keinen direkten Kontakt zum Publikum, die Korte-Fans sitzen in einem der 500 zugelassenen Autos, die auf dem Gelände in der Rheinmetropole mit dabei sein dürfen. Pro Fahrzeug sind drei Personen erlaubt. Mit welchem Gegner es Patrick Korte zu tun bekommt, wird erst in einigen Tagen feststehen. Neben dem Essener Ausnahmesportler boxt aber auch Stall-Kollege Ali El-Said von Boxing Industry in Düsseldorf.

Roy Jones jr. als Ehrengast mit dabei

Auch Universum Box Promotion und Sturm Promotion werden Kämpfer stellen. Ehrengast des Abends ist mehrfache IBA- und WBA-Weltmeister Roy Jones jr.

Für Patrick Korte heißt es nun, im Training an Intensität zuzulegen. "Ich war zwar durchgehend in Vorbereitung und habe trotz Standby-Modus elf Einheiten die Woche absolviert. Das Trainingspensum wird in den nächsten Wochen aber noch deutlich zunehmen."