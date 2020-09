Der 26. Weihnachts-Markttag wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Die Entscheidung habe man sich nicht leicht gemacht, erklären die Organisatoren. Der Borbecker Bürger- und Verkehrsverein (BBVV) und der Initiativkreis Borbeck (CeBo) haben sich in einem Schreiben an alle Gruppen, die sich in den letzten Jahren an dem traditionellen stimmungsvollen Adventsauftakt in der Mitte Borbecks beteiligt hatten, gewandt und ihre Gründe offengelegt.



„Nun hat es auch den Borbecker Weihnachts-Markttag erwischt“, heißt es in dem von Walter Frosch im Namen der Veranstalter versendeten Brief. Eigentlich hätte der Markt am 29. November stattfinden sollen. „Doch nach langem Abwägen des Für und Wider sind wir zu der Auffassung gelangt, dass die Durchführung des Weihnachts-Markttags sowohl für Teilnehmer als auch für Veranstalter ein zu hohes, unkalkulierbares Risiko darstellt.“ Man könne angesichts der wechselnden Infektionszahlen und wegen der immer wieder neuen Sicherheitsbestimmungen die erforderliche Planungssicherheit leider nicht gewährleisten. Das gelte in besonderem Maße für die Durchführung der Zugangskontrolle und die Einhaltung der Abstandspflicht.

Hannlore Kraft wird kommen - dann eben im nächsten Jahr

„Wir bitten Sie sehr um Verständnis für unsere Entscheidung, die uns wirklich schwer gefallen ist. Wer gibt schon gern etwas aus der Hand, was ihm lieb und teuer ist“, so die Veranstalter.

BBVV und CeBo hatten zur Eröffnung die ehemalige Ministerpräsidentin von NRW, Hannelore Kraft, gewonnen. Von ihr, so Franz Josef Gründges, gibt es aber bereits die feste Zusage, beim Borbecker Weihnachts-Markttag im kommenden Jahr am 1. Advent (28.11.2021) dabei zu sein.