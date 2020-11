Mit einem Heimsieg am Samstag gegen den SV Straelen wollte Rot-Weiss Essen seine Erfolgsserie in der Fußball-Regionalliga West auf 13 Spiele verlängern und seine frisch eroberte Spitzenposition verteidigen. Daraus wird jedoch nichts. Am Donnerstagmittag wurde die Partie abgesagt, nachdem der Neuling vom Niederrhein den Westdeutschen Fußballverband über eine Corona-Infektionsfall in seinen Reihen informiert hatte.

Wann die Partie nachgeholt wird, steht noch nicht fest. Somit hat die U23 von Borussia Dortmund die Chance, mit einem Dreier gegen Rot-Weiß Oberhausen wieder die Tabellenführung zu übernehmen.

Für die Rot-Weissen, die in den letzten neun Regionalliga-Spielen gerade mal zwei Gegentreffer hinnehmen mussten, ist es der zweite Corona bedingte Spielausfall. Am 21. Oktober war das Gastspiel bei der U23 von Borussia Mönchengladbach kurzfristig abgesagt worden, nachdem mehrere Spieler und der Trainer der Gastgeber positiv getestet worden waren. Diese Partie soll nun am kommenden Mittwoch, 18. Oktober, ab 19.30 Uhr im Grenzlandstadion nachgeholt werden.