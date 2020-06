Im Heimspiel gegen den den FF USV Jena konnte sich Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen nach einer durchwachsenen Leistung mit einem 1:1 immerhin einen Punkt sichern. Besonders die vielen vergebenen Torchancen dürften SGS-Tainer Markus Högner geärgert haben.



Die SGS war in der ersten Hälfte zwar die spielbestimmende Mannschaft, machte allerdings viel zu wenig aus den sich anbietenden Tormöglichkeiten. Die ersten beiden Chancen gab es durch Annalena Breitenbach (10.) und Nicole Anyomi (13.), die den Ball über das Tor lupfte. Auch der nächste Torschuss kam von Anyomi (14.) - viel zu harmlos.

Das nachlässige Offensiv-Spiel wurde früh bestraft: Christin Meyer (16.) schob völlig unbedrängt den Ball zum 1:0 für Jena ins Tor. Ein direkter Freistoß von Lea Schüller (29.) traf nur die Latte. In der 32. Minute zeigten die Ruhrstädterinnen in Form von Anyomi, dass sie auch in der Lage sind den gegnerischen Kasten klingeln zu lassen. Schiedsrichterin Sina Dieckmann entschied jedoch auf Abseits. Die Nachwuchsspielerin war es auch, die drei Minuten vor dem Halbzeitpfiff einen Flachschuss nur haarscharf neben das Tor setzte.

In der zweiten Halbzeit lief es ähnlich: Der SGS wollte nichts so recht gelingen. Kirsten Nesse (64.) sorgte schließlich aber für die Erlösung und traf zum längst überflüssigem 1:1-Ausgleich. Die eingewechselte Lena Oberdorf (71.) hatte den Treffer zur Führung auf dem Fuß - wieder nur Pfosten. Auch im weiteren Spielverlauf hatten das Team von der Ardelhütte den ein oder andere gute Tormöglichkeit. Letztendlich blieb es beim 1:1.