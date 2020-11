Nach fünf Siegen in Folge musste sich Rot-Weiss Essen auf dem Aachener Tivoli mit einem 1:1 begnügen, blieb allerdings auch im 16. Regionalliga-Spiel in Folge ungeschlagen. Durch ein Tor von Dennis Grote war der Tabellenführer bei Alemannia Aachen in Führung gegangen, doch ausgerechnet der Ex-Essener Hamdi Dahmani nutzte einen Fehler von Daniel Heber zum Ausgleich. Verfolger Borussia Dortmund II feierte zeitgleich einen 3:0-Sieg in Bergisch Gladbach und liegt - bei zwei weniger ausgetragenen Spielen - nur noch drei Zähler hinter RWE.

Nach dem grandiosen 6:1-Erfolg am Mittwochabend gegen den Wuppertaler SV wechselte RWE-Trainer Christian Neidhart die Startelf auf zwei Positionen: Felix Herzenbruch ersetzte Kevin Grund auf der linken Abwehrseite, Oguzhan Kefkir übernahm für Isaiah Young die rechte Außenbahn. Die Rot-Weissen übernahmen auch am Tivoli sogleich das Kommando. Allerdings igelten sich die Gastgeber, die zuletzt dreimal in Folge ohne Tor geblieben waren, nicht hinten ein, sondern hielten dagegen. So fiel es den Gästen nicht leicht, bis in den Strafraum vorzudringen und Torjäger Simon Engelmann, der gegen den WSV viermal getroffen hatte, in Schussposition zu bringen.

Die erste nennenswerte Chance hatte RWE-Spielmacher Dennis Grote (16.) , dessen Distanzschuss sein Ziel verfehlte. Im Gegenzug hatte der Ex-Essener Hamdi Dahmani die erste Möglichkeit für die Alemannia. Richtig strecken musste sich Jakob Golz, der erneut Daniel Davari (Quaratäne) im RWE-Tor ersetzte, allerdings nur in der 27. Minute nach einem Freistoß von Stipe Batariko. Sein Gegenüber Joshua Mroß war zwei Minuten später bei einem Abschluss von Joshua Endres ebenso auf dem Posten.

Furioser Beginn nach Wiederanpfiff

So chancenarm die erste Hälfte war, so furios begann der zweite Durchgang: Nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff verfehlte Rechtsverteidiger Sandro Plechaty das Aachener Tor nur um Zentimeter. Auf der anderen Seite konnten die Essener einen Schuss des eingewechselten Vincent Boesen noch zur Ecke abwehren.

Doch dann fand Dennis Grote die Lücke. Sein 20-Meter-Schuss schlug im rechten Eck ein (58.). Damit belohnte sich der 34-jährige Mittelfeldspieler für eine gute Vorstellung. Doch entschieden war die Partie damit noch nicht. Die Alemannia kämpfte um jeden Meter und machte dem Tabellenführer weiterhin das Leben schwer. Beim Ausgleich waren die Essener allerdings behilflich: Eine Kopfball-Rückgabe von Daniel Heber zu Jakob Golz geriet zu kurz, und der ehemalige Rot-Weisse Hamdi Dahmani nutzte die unverhoffte Chance zum 1:1 (83.). In der Nachspielzeit bekam dann Torjäger Simon Engelmann noch seine Möglichkeit, doch er verzog.