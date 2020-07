Vor dem Trainingsauftakt am heutigen Donnerstag hat sich Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen einen weiteren Neuzugang geangelt: Mittelfeldspieler Felix Schlüsselburg kommt von der U19 des Deutschen Vizemeisters Borussia Dortmund.



Seit seinem 15. Lebensjahr war Schlüsselburg für den BVB aktiv und feierte dort mit dem Gewinn der B-Junioren-Meisterschaft 2018 seinen ersten großen Erfolg. In der abgelaufenen Saison kam der zentrale Mittelfeldspieler auf 14 Einsätze in der A-Junioren-Bundesliga und absolvierte zudem vier Partien in der UEFA Youth League. „Ich freue mich sehr, dass meine erste Seniorenstation ein so großer Verein wie Rot-Weiss Essen geworden ist“, so der 19-Jährige.

„Felix ist ein junger und entwicklungsfähiger Spieler, der vor allem auf der Sechser-Position seine Stärken hat. Wir werden gemeinsam mit ihm daran arbeiten, dass er sich im Seniorenbereich etabliert und durchsetzt“, so Sportdirektor Jörn Nowak. „Felix bringt für seine jungen Jahre schon einiges mit, muss aber natürlich auch noch dazulernen. Wir freuen uns auf ihn und sind davon überzeugt, dass er mittelfristig eine echte Verstärkung werden kann“, so der neue RWE-Trainer Christian Neidhart.