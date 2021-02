Es war zu befürchten: Das Spitzenspiel der Fußball-Regionalliga West zwischen Rot-Weiss Essen und Borussia Dortmund II findet nicht statt. Der 120-minütige Pokalfight zwischen RWE und Bayer Leverkusen am Dienstagabend hat deutliche Spuren hinterlassen, der ARD-Reporter sprach sogar von einer "Schlammschlacht". Nun hat die Sportstätten Betriebsgesellschaft der Stadt Essen (SBG) den Rasen im Stadion Essen bis zum kommenden Sonntag, 7. Februar, gesperrt.



„Wir bedauern diesen Umstand und hätten natürlich gerne gegen Dortmund gespielt, um den Schwung von Dienstagabend zu nutzen. Leider liegen aber weder die witterungsbedingt arg beanspruchten Platzverhältnisse noch die letztliche Entscheidung einer Platzsperrung in unserer Hand. Mit Blick auf die Wetterprognose könnte uns nun eine etwas längere Spielpause drohen“, so RWE-Sportdirektor Jörn Nowak.

Neben dem Regionalliga-Gipfeltreffen kann auch die für Sonntag geplante Partie der Frauenfußball-Bundesliga zwischen der SGS Essen und dem SC Sand nicht stattfinden. Die Nachholtermine stehen noch nicht fest.