Regionalliga-Tabellenführer Rot-Weiss Essen hat den siebten Heimsieg in Folge eingefahren. Gegen die U21 von Fortuna Düsseldorf siegte die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart mit 3:1 (2:0) und blieb auch im 17. Saisonspiel ungeschlagen. Verfolger Borussia Dortmund II gewann parallel mit 5:1 gegen den SV Straelen, der am Mittwoch (19.30 Uhr) zum Nachholspiel an der Hafenstraße erscheint.

Nach zehntägiger Quarantäne kehrte Daniel Davari ins RWE-Tor zurück. Zudem schickte Trainer Christian Neidhart Kevin Grund für Felix Herzenbruch und Isaiah Young für Joshua Endres aufs Feld.

Dass es ein schweres Spiel werden würde, hatten die Essener geahnt. Schließlich waren die Kölner zuletzt viermal in Folge ohne Gegentor geblieben. Auch im Stadion Essen agierten die "kleinen Geißböcke" aus einer stabilen Deckung heraus, hielten die Gastgeber weitgehend von ihrem Tor fern und setzten mit schnellen Kontern Nadelstiche. Zum Glück für die Rot-Weissen wurde der letzte Pass unsauber gespielt.

ChrIstian Neidhart äußerste mehrmals laut seinen Unmut über das ideenlose Offensivspiel seiner Truppe. Doch dann fasste sich Kevin Grund ein Herz und zwang FC-Keeper Julian Krahl mit einem Schrägschuss zu einer Glanzparade (30.). Das war die Initialzündung. Fortan nahmen die Rot-Weissen das Heft in die Hand und gingen drei Minuten später in Führung: Marco Kehl-Gomez warf sich in einen Flankenball von Oguzhan Kefkir und traf mit der Fußspitze. Köln war konsterniert, und RWE konnte sofort nachlegen. Allerdings traf Torjäger Simon Engelmann nur das Außennetz (36.). Doch aufgeschoben war nicht aufgehoben: Nach einem Konter passte Isaiah Young an den zweiten Pfosten, wo Oguzhan Kefkir eiskalt vollstreckte (40.).

Young verpasst Entscheidung

Mit Wut kamen die Kölner aus der Kabine und machten sofort Druck, doch die Essener blieben stabil und suchten ihre Konterchancen. Einmal war Isaiah Young frei durch, scheiterte jedoch an Torhüter Krahl (53.).

Eigentlich schienen die Rot-Weissen alles im Griff zu haben, doch dann lag der Ball plötzlich doch im Tor. Daniel Davari hatte die herunterfallende Kugel nicht fixieren können, und der eingewechselte Florian Zorn staubte zum 2:1 ab. 60 Sekunden später sah dann allerdings der Kölner Robert Voloder nach einer harten Attacke gegen Isaiah Young Gelb-Rot. Den fälligen Freistoß brachte Kevin Grund nach innen, und Dennis Grote verlängerte den Ball zum 3:1 (73.).

Das war die Entscheidung. In der Schlussphase hätte der Sieg auch noch höher ausfallen können, doch der eingewechselte Marcel Platzek traf nur die Latte (87.).