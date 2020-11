Auch am 9. Spieltag gab es für Frauenfußball-Bundesligist SGS Essen im heimischen Stadion keinen Sieg. Gegen den SC Freiburg, der aktuell von Ex-SGS-Coach Daniel Kraus trainiert wird, kamen die Essenerinnen über ein 0:0 nicht hinaus. Damit wartet die Mannschaft nach wie vor auf den ersten Heim-Dreier in der aktuell Saison. Vor allem die Chancenverwertung der Ruhrstädterinnen ließ zu Wünschen übrig.

Den ersten Torschuss seitens der Essenerinnen gab es bereits in der zweiten Minute als Offensivakteurin Nicole Anyomi aus kurzer Distanz das Tor verfehlte. Ungefähr fünf Zeigerumdrehungen später legte Jacqueline Klasen im Strafraum ab auf Jana Feldkamp, die ebenfalls knapp am gegnerischen Gehäuse vorbei schoss.

Vereinzelt gab es in der ersten Hälfte auf beiden Seiten die ein oder andere Möglichkeit. Anyomi spielte sich im Zentrum frei und legte im Sechzehner ab auf Klasen, die den Ball jedoch vertändelt. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte die SGS den Druck nach vorne noch leicht, es ging aber mit einem 0:0 in die Kabinen.

Am Samstag Derby gegen den MSV Duisburg

Die wohl dickste Möglichkeit in der zweiten Hälfte hatten die Essenerinnen durch Anyomi, die nach einem Zuspiel komplett frei vor Torhüterin Lena Nuding auftauchte, jedoch Nerven zeigte und den Ball direkt in die Arme der Keeperin schoss (65.). Eine weitere gute Chance gab es durch Jill Baijings, die aus linker Position nur das Außennetz traf (78.). Und auch Carlotta Wamser vergab in der Schlussphase (84.) völlig freistehend.

Insgesamt ließen die Essenerinnen viele klare Möglichkeiten ungenutzt und mussten sich letztendlich mit einem 0:0 zufrieden geben. Damit wartet die Mannschaft von Trainer Markus Högner weiterhin auf den ersten Heimsieg.

Das nächste Spiel steht für die SGS Essen bereits am kommenden Sonntag an: Dann geht es im Derby gegen den MSV Duisburg. Anpfiff im PCC-Stadion ist um 18 Uhr.