Amélie Prante aus der Stufe Q2 des Mädchengymnasiums Essen-Borbeck hatte die Idee. Wie in den vergangenen Jahren wollte das Borbecker Gymnasium die Essener Tafel unterstützen.

Und so wurde in allen Klassen und Stufen des MGB sowie unter den Lehrerinnen und Lehrern fleißig gesammelt. Die Einkaufsgutscheine im Wert von 310 Euro überreichten nun Amélie Prante, Sophie Musch und Miguel Rosete-Espin vom Gymnasium Borbeck an Rita Nebel, stellvertretende Leiterin der Essener Tafel. Dabei erfuhren die SchülerInnen etwas über die Arbeit der Einrichtung. Der Wunsch der Drei, sich ehrenamtlich bei der Tafel zu engagieren, nahm Nebel sehr positiv auf. "Wir benötigen für unsere Arbeit zugunsten der vielen KundInnen immer fleißige Hände benötigt."