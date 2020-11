Es ist eine Tradition der Gemeinde St. Antonius Abbas am ersten Adventswochenende Konserven für die Essener Tafel zu sammeln. In diesem Jahr wird diese Aktion erstmals auf die gesamte Pfarrei ausgeweitet.



Die Spenden werden über die Essener Tafel an bedürftige Familien verteilt. Der Fokus liegt auf hochwertigen, lange haltbaren Lebensmitteln, wie Konservendosen, Nudeln, Reis oder Cornflakes – Kinder freuen sich auch über Süßigkeiten. Neben den Sachspenden werden auch Geldspenden entgegengenommen.

Am Samstag, 28. und Sonntag, 29. November, werden jeweils an den Kirchen der Pfarrei die Spenden zu folgenden Uhrzeiten entgegengenommen: St. Antonius Abbas am Samstag von 16.30 bis 18.30 Uhr und Sonntag von 10.45 bis 12.45 Uhr. St. Franziskus am Sonntag von 9.15 bis 11.15 Uhr. St. Josef am Samstag von 18 bis 20 Uhr und am Sonntag von 10.45 bis 12.45 Uhr. St. Paulus am Sonntag 9.15 bis 11.15 Uhr. Gemeindeheim Herz Jesu am Samstag von 17 bis 18 Uhr und Sonntag von 10 bis 11.30 Uhr.