Die Grünen haben die Sondierungsgespräche mit der CDU abgebrochen und sich gegen eine feste Kooperation in der Bezirksvertretung IX entschieden. Es habe an ausreichend großen inhaltlichen Schnittmengen gefehlt, teilt die BV-Fraktion mit.

Ihr Vorsitzender Ludger Hicking-Göbels sagt nicht ohne Bedauern: "Es ist in den geführten Gesprächen letztlich nicht zu einer ausreichenden Vertrauensbasis und zu einem Umgang auf Augenhöhe gekommen." Gleichwohl wünscht er sich eine konstruktive Zusammenarbeit aller Fraktionen bei einzelnen Sachthemen. Im neu gewählten Stadtteilparlament für Werden, Heidhausen, Bredeney, Fischlaken, Kettwig und Schuir fehlt den Christdemokraten mit neun Mandaten eine Stimme zur absoluten Mehrheit. SPD und Grüne stellen je vier Bezirksvertreter bzw. -innen und erreiche Fraktionsstärke. Einzelvertreter stellen FDP und AfD.

Wahl am 24. November

Die Bezirksvertreter kommen am Dienstag, 24. November, zur konstituierenden Sitzung zusammen. Beginn im Ratssaal am Porscheplatz ist um 16 Uhr. Gewählt werden eine neue Bezirksbürgermeisterin bzw. ein neuer Bezirksbürgermeister sowie zwei Stellvertreter/-innen. Außerdem bestellt die BV Beauftragte für Kinder- und Jugendfragen, Senioren, Kultur und Mobilität. Die Tagesordnung ist im Ratsinformationssystem der Stadt Essen zu finden. Siebenmal will die Bezirksvertretung im nächsten Jahr tagen, jeweils am letzten Dienstag eines Monats und, sobald es die Pandemie zulässt, wieder im Kettwiger Rathaus am Bürgermeister-Fiedler-Platz.