Im Schulterschluss mit der BI Nachbarschaft Bögelsknappen hat die Ratsgruppe Tierschutz Essen eine Ratsinitiative zur Rettung der Villa Ruhnau gestartet. Die BI hat über eine Petition bereits zahlreiche Unterstützende mobilisiert, um die Villa Ruhnau zu retten und die Pläne eines Bauinvestors zu verhindern. "Der Investor will die historische Villa am Bögelsknappen 1 in Essen-Kettwig abreißen, mehr als 1500 qm guten, bezahlbaren Wohnraum, jahrhundertealten Baumbestand und bewaldete Grünflächen vernichten und durch eine Maximalbebauung mit Luxusimmobilien ersetzen." So die BI in ihrer Petition.

Thema muss in die politischen Gremien

"Wir wollen nicht aufgeben, auch wenn sogar der Oberbürgermeister in Sachen Rettung der Villa Ruhnau jetzt schon abwinkt," betont Holger Ackermann, sachkundiger Bürger von Tierschutz Essen im Ausschuss für Stadtentwicklung, Stadtplanung und Bauen ASPB. Tierschutz Essen hat in Vorbereitung der bevorstehenden Sitzung des Fachausschusses ASPB Kontakt zu den anderen Fraktionen und Gruppen im Rat aufgenommen, um ein möglichst breites Bündnis für ihren Ratsantrag zu gewinnen.

Denkmalschutzverfahren, sichernder Bebauungsplan, Veränderungssperre

"Es wäre uns ein wichtiges Anliegen, wenn das Denkmalschutzverfahren für das historische Gebäude Villa Ruhnau in Kettwig aus städtebaulichen Erhaltungsgründen wieder aufgenommen würde," so Elisabeth Maria van Heesch-Orgass, Sprecherin der Ratsgruppe Tierschutz Essen. Die Ratsgruppe Tierschutz Essen strebt nun einen Ratsantrag an, der im Fachausschuss, in der Bezirksvertretung IX, sodann im Rat beraten und entschieden werden soll.

"Die Verwaltung wird beauftragt mit der Erstellung eines Aufstellungsbeschlusses für einen Bebauungsplan für die betroffenen Flurstücke (118 + 119) am Bögelsknappen, um die Nutzung und Umgebung der Villa städtebaulich steuern zu können," so Tierschutz Essen. Ziel soll dabei die baukulturelle Erhaltung des Ortsbilds und Weiterentwicklung unter Berücksichtigung von Wald, Freiflächen und Umgebungsbebauung sein. Weiter wird von den Ortspolitikern der Erlass einer Veränderungssperre beantragt, um das Bauleitplanverfahren zu sichern und vollendete Tatsachen zu vermeiden.