Alle drei Tage stirbt ein Kind. Warum?

Jedes dieser Kinder wurde vorsätzlich oder fahrlässig getötet oder starb infolge von Körperverletzung. Einfach mal die Hand ausgerutscht? Leichte Schläge auf den Hinterkopf erhöhen das Denkvermögen? Ein kleiner Klaps hat noch niemand geschadet? Schwachsinn! Wer zuschlägt ist ein Schwächling. Gewalt war und ist keine Lösung. Gewalt zeigt nur deutlich die mangelnde Sozialkompetenz und das intellektuelle Unvermögen. Manchmal auch einfach nur Hilflosigkeit. Aber was es auch sein mag. Es gibt niemals eine Entschuldigung.

Die Polizeiliche Kriminalstatistik 2020 weist 152 Todesfälle aus. Abzüglich der 25% an Fällen, welche bereits in 2019 erfolgten, ergibt dies alle drei Tage einen Todesfall. Eine Steigerung von mehr als 35% zu 2019. Die Statistik mag den Anstieg mit der Pandemie in Bezug setzen. Aber ich sage:

Jedes mißhandelte Kind ist ein Kind zuviel!

Hier der Link zum Artikel der mich zu diesen Zeilen veranlasst hat.

FAZonline: Mehr Gewalt gegen Kinder registriert