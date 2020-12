Interessierte Eltern und Kinder tummeln sich in der Aula des Gymnasiums Am Stoppenberg. „Welche Schule passt am besten zu meinem Kind?“ Diese Frage stellen sich viele Eltern von Viertklässlern, die sich entscheiden müssen, welche weiterführende Schule ihr Kind ab dem nächsten Schuljahr besuchen soll.

Neugier und Spannung unter den Besuchern in der Aula sind groß. Die Schulleitung informiert in einem Vortrag über den Schulalltag und über Besonderheiten der Tagesheimschule. Es kommt zu intensiven Gesprächen und Begegnungen von Eltern und ihren Kindern mit Lehrer, Mitarbeiter und Schüler des Gymnasiums. Gruppenführungen durch das Schulgebäude finden statt und zu guter Letzt gibt es noch eine Kostprobe aus der schuleigenen Küche.

So oder ähnlich verlief ein Tag der offenen Tür des Bischöflichen Gymnasiums Am Stoppenberg zu „normalen Zeiten“. Doch auf Grund der Corona-Kontaktbeschränkungen wird der anstehende Tag der offenen Tür auch am Stoppenberg nicht in bewährter Form stattfinden können. Auf Begegnungen und persönliche Gespräche soll aber dennoch nicht verzichtet werden.

Der Tag der offenen Tür des Gymnasiums Am Stoppenberg wird in den digitalen Raum verlegt. Am 16. Januar wird die Schulleitung um 10 Uhr in einer Live-Schalte umfassend über das Gymnasium informieren.

Interessierte Eltern und deren Kinder haben die Möglichkeit, über einen Link auf der Schulhomepage www.gymnasium-am-stoppenberg.de dieser Live-Schalte beizuwohnen. Nach dieser Auftaktveranstaltung stehen auf der Homepage weitere Links zur Auswahl, über die man in verschiedene digitale Räume mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten gelangen kann.

Livestream und Telefonberatung

Interessierte Eltern und Kinder können sich je nach Interessensschwerpunkt in diese Räume zuschalten, um im Livestream von Lehrer und Mitarbeiter des Gymnasiums Informationen zu unterschiedlichen Themenbereichen zu erhalten und miteinander ins Gespräch zu kommen. Am Ende dieser Onlineveranstaltung bietet die Schulleitung des Gymnasiums zusätzlich eine Telefonberatung für besondere Fragen und persönliche Anliegen an. Die Auszeichnung als „Digitale Schule“ erhielt das Gymnasium Am Stoppenberg 2019. Digitalisierung ist hier kein schmückendes Beiwerk, sondern bewährte Praxis. Der Einsatz von digitalen Medien findet bereits ab der Erprobungsstufe in unterschiedlichen Formen und in verschiedenen Unterrichtssituationen statt. Auch der Hybridunterricht wird seit Monaten am „Stoppenberg“ erprobt und praktiziert.

Als „Digitale Schule“ ist das Gymnasium in der Lage eine persönliche Begegnung auch am Tag der offenen Tür zu ermöglichen. Eltern und ihre Kinder haben so die Gelegenheit, sich mit digitaler Unterstützung selbst ein Bild von der Schule zu machen und die Angebote des ersten Ganztag-Gymnasiums in NRW kennen zu lernen.

Die Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 5 des Schuljahres 2021/22 sind am

Samstag, 30. Januar, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr. Eine Buchung eines Termins zur Anmeldung online über die Homepage oder telefonisch über das Sekretariat wird aufgrund der Corona-Kontaktbeschränkungen erwünscht. Die Anmeldungen der Quereinsteiger in die gymnasiale Oberstufe (EF) erfolgen am Freitag, 5. Februar , in der Zeit von 13 bis 15 Uhr.

Alle Informationen finden sich auf der Homepage www.gymnasium-am-stoppenberg.de