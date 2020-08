Am letzten Samstag haben wir im Gemeinschaftgarten Ellerngrün alle Essener Gemeinschaftsgärten aufgerufen sich am Ollas-Projekt zu beteiligen und mitzuwirken. Ein Olla ist ein poröser unglasierter Tontopf der zur Bewässerung von Hochbeeten genutzt werden kann. Sie dient den Kulturpflanzen in Trockenzeiten als Wasserspeicher. Das Verfahren wurde früher vorwiegend in Wüstengebieten zur Bewässerung von Gärten eingesetzt. Die Ollas werden tief in den Boden eingegraben.

Mit diesen einfachen mitteln werden wir in Zukunft in den Gemeinschaftsgärten die Bewässerung der Hochbeete erleichtern können. Unsere 4 Obstbäume wurden zusätzlich mit neuen Wassersäcken ausgestattet um auch hier für die Zukunft gut vorbereitet zu sein .

Hier noch ein Link für die Anleitung : https://www.smarticular.net/ollas-selber-bauen-bewaesserungssystem-garten-hochbeet/