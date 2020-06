Seinen 60. Geburtstag konnte am 11.06. Thomas Spilker feiern.

Im Kreis einiger Freunde, denn die Corona Schutzvorschriften erlaubten leider keine große Feierlichkeit, wurde bei strahlendem Sonnenschein gefeiert. 30 Jahre wirkt Spilker in der Essener Kommunalpolitik, davon 3 Wahlperioden im Rat der Stadt, 3 Wahlperioden in der Bezirksvertretung V, 1 Wahlperiode in der Landschaftsversammlung Rheinland. Zur Zeit ist er Sachkundiger Bürger der FDP -Fraktion im Bau – und Verkehrsausschuss sowie im Stadtplanungsausschuss. Ebenfalls ist er für seine Fraktion im Aufsichtsrat der Ruhrbahn. Ehrenamtlich wirkt der verheiratete Altenessener als ehrenamtlicher Richter am Verwaltungsgericht Gelsenkirchen und als Kassierer der Werbegemeinschaft Essen – Katernberg.

Spilker: Besonders gerne erinnere ich mich an meine Zeit im Aufsichtsrat der Bauhütte Zeche Zollverein XII. Nach der Schließung der Zeche galt es, der Ikone der Industriekultur wieder Leben einzuhauchen. Ein riesiges Gelände, zahlreiche Gebäude, ein endlos scheinender Sanierungsbedarf und die Frage nach der Deckung der Kosten befassten den Aufsichtsrat. Umso schöner ist es heute die Zeche ZollvereinXII als Welterbe zu sehen und zu erkennen, das langsam Leben auf dem Gelände stattfindet. Aber auch die Ehre, für meine liberale Partei, als Kandidat für den Deutschen Bundestag im Norden meiner Heimatstadt anzutreten, hat mir viel Bedeutet.

Einen schweren Schicksalsschlag musste Thomas Spilker hinnehmen, als 1987 seine Eltern und sein Bruder Stephan bei einem Hochwasserunglück in Österreich tödlich verunglückten.

Im neuen Lebensjahr gibt es für den Inhaber eines Modellspielwarenfachgeschäftes weitere Ziele. Zur anstehenden Kommunalwahl kandidiert Thomas Spilker wieder für seinen Essener Norden. Für einen Sitz in der BV V und im Rat der Stadt Essen.