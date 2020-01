Die Gruppe "Katernberg macht sich schön" trifft sich zum dritten Mal am Dienstag, 21. Januar, um 15 Uhr im Bürgerzentrum Kon-Takt am Katernberger Markt 4 in Essen.

Im Rahmen der Treffen befassen sich engagierte Katernberger mit der Frage, wie ihr Stadtteil schöner werden kann. Die Themen für dieses Mal sind: Umsetzung von Verschönerungsideen für die Katernberger Straße, Abstimmung über ein Logo für die Gruppe und die Sammlung von weiteren Ideen zum Beispiel für ein „müllfreies“ Katernberg.

Alle interessierten Bürger sind eingeladen, sich über Stadtteilthemen auszutauschen, ihre Ideen einzubringen und mit der Gruppe umzusetzen.

Interessierte kommen einfach vorbei

Das Treffen bedarf keiner Anmeldung. Weitere Informationen gibt es bei der Stadtteilmoderation in Katernberg. Ansprechpartner sind Paul Hendricksen und Lea Guse, die per Mail unter Paul.Hendricksen@uni-due.de sowie unter Tel. 0201 1837467 erreichbar sind.

Gegründet wurde die Gruppe im Anschluss an den Bürgerdialog mit Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen am 2. Oktober vergangenen Jahres. Die Gruppe wird unterstützt durch den Bürgerverein Beisen, den Werbering Katernberg sowie das Stadtteilprojekt Katernberg.