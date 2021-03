Tja, so manche Geschichte ist, aus der Distanz betrachtet, eine über die man gerne noch schmunzeln kann.

Ich musste etwa 6 gewesen sein, als meine Mutter meinte, dass ich dringend zum Frisör müsste. Sie drückte mir die 50 Pfennig in die Hand und ruckzuck bin ich drüben auf der anderen Straßenseite in das Frisörstübchen getreten. Alle Plätze waren besetzt und was mir dann der Meister ins Gesicht sagte, erschrak mich so sehr, dass ich weinend zu meiner Mutter lief, die mich verstört fragte, was los sei. " Der Frisör hat gesagt, er kann mich nicht drannehmen, ich hätte Läuse!" Puterrot schnappte mich meine Mutter und zog mich wenige Sekunden später in den Salon. " Sind sie noch gescheit, wie können sie sagen, dass mein Junge Läuse hätte? Wir sind eine reinliche Familie, da gibt es keine Läuse!" "Aber gnädige Frau, ich habe ihrem Sohn gesagt,; ich kann ihn nicht drannehmen, hier sind zu viele Leute!" Ich bekam eine geknallt und am Abend hörte ich meine Eltern laut lachen!