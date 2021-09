Da die Herz Jesu-Gemeinde auch in diesem Jahr coronabedingt kein Gemeindefest feiern kann, wurde die Idee eines „Stadtteilflohmarktes“ geboren. Teil des Erlöses der Veranstaltung geht an die Flutopferhilfe und für das Nikolaushaus in Tansania.

Los geht es am Sonntag, 12. September, nach dem Open Air Gottesdienst um 10 Uhr vor dem Gemeindeheim. Von 12 bis 17 Uhr kann jeder, der sich angemeldet hat, vor der eigenen Haustür typische Flohmarktartikel verkaufen oder selbstgemachte Speisen anbieten.

Verkaufserlös teils für guten Zweck

„Der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt, und wir freuen über eine große Beteiligung“, so die Initiatorin des Projekts, Christiane Struzek. Wie viel vom Verkaufserlös der Flutopferhilfe und dem Nikolaushaus zur Verfügung gestellt wird, entscheiden die Beteiligten selbst. „Da wollen wir keine Vorgaben machen“, so die Gemeinderatsvorsitzende Anne Gerbracht, „aber wir hoffen natürlich auf ein gutes Ergebnis.“

Mit dabei ist auch die freiwillige Feuerwehr Burgaltendorf, die vor ihrer Wache unter anderem ausgediente Schläuche verkauft, sowie die Katholische Bücherei mit einem großen Bücherflohmarkt am Gemeindeheim. Als besondere Attraktion konnte das Projekt „Mobilitea“ gewonnen werden. „Ich freue mich, Mobilitea jetzt auch einmal in meinem Heimatstadtteil vorstellen zu können“ so Laura Schöler, die Initiatorin des Projekts.

Musik gibt es an verschiedenen Stellen im Dorf von der „Laufband“ des Bistums Essen, die an diesem Tag durch die Gemeindemitglieder Christian Bendel und Caritasdirektor Björn Enno Hermanns verstärkt wird.

Anmeldung und weitere Informationen unter info-herz-jesu@gmx.de oder per Whatsapp an 0171/5822723. Was und was gekauft werden kann, wird (ohne Namensnennung) am Gemeindeheim, auf der Pfarreihomepage und bei Facebook veröffentlicht.