Politische Bürgernähe in Zeiten der Corona-Krise!

CDU-Ratsherr Dirk Kalweit bietet an drei Tagen in der Woche telefonische Sprechstunden an!

Seit vielen Jahren sind die zahlreichen Bürgerveranstaltungen, die die CDU regelmäßig anbietet, in Byfang, Dilldorf und Kupferdreh bekannt, etabliert und bestens besucht. Im Jahr 2019 waren es 43 an der Zahl, vom jeweils am letzten Dienstag eines jeden Monats stattfindenden KLARTEXT-Bürger-Dialog-Gesprächs über die Theken-, Kamin-, Hörsaal- und Marktplatz-Gespräche bis zum Ratsherrenfrühstück - der Austausch zwischen Bürger und Politik wurde facettenreich und zielgruppenorientiert praktiziert. Allein in den Monaten Januar und Februar konnten so bei den mit Fachgästen hochrangig bestückten KLARTEXT-Bürger-Dialog-Gesprächen zu den Themen `Sicherheit, Ordnung und Sauberkeit`, `Probleme des VRR Fahrplanwechsels`, `Neue Großbaustelle der Stadtwerke an der Kupferdreher Straße` und `Baugenehmigung eines Reitstalles im Stadtteil Essen-Byfang` fast 200 interessierte Mitbürgerinnen und Mitbürger zum unmittelbaren Informationsaustausch erreicht werden.

Bericht aus dem Rat, Antworten zur Krise – Telefon statt face to face!



Aufgrund der aktuellen Corona-Krise, in der alle öffentlichen sozialen Kontakte aus nachvollziehbaren und zwingend notwendigen Gründen beschränkt werden, fallen bis auf weiteres nun auch alle monatlichen Bürger-Dialog-Gruppenveranstaltungen der CDU Kupferdreh/Byfang aus. Um die Mitbürgerinnen und Mitbürger dennoch auf dem Laufenden zu halten über das, was politisch aktuell in Essen und darüber hinaus passiert, bietet der Vorsitzende der CDU Kupferdreh/Byfang, Ratsherr Dirk Kalweit, an drei Tagen in der Woche regelmäßige telefonische Sprechstunden zu politischen Sachfragen oder Fragestellungen zur Corona-Krise an. Jeweils montags, mittwochs und freitags, in der Zeit von 13.00 Uhr bis 14.00 Uhr, können alle Interessierten unter der Nummer 01705373448 oder der E-Mailadresse dirk.kalweit@cdu-essen.de mit dem Essener Stadtrat zum Austausch ins Gespräch kommen. In dringenden Fällen sind Kontaktaufnahmen darüber hinaus natürlich ebenso möglich.

Nach Beendigung der aktuellen Einschränkungen bietet die CDU Kupferdreh/Byfang wieder das normale Informations-Bürger-Veranstaltungsangebot an. Hinweise dazu finden SIE in der Presse.

Die CDU Kupferdreh/Byfang wünscht allen Mitbürgerinnen und Mitbürgern für die vor uns liegende Zeit alles erdenklich Gute, Gesundheit, Zuversicht und Gottes Segen. Allen Erkrankten eine schnellstmögliche Genesung sowie tröstenden und aufmunternden Beistand.

WIR in Byfang, Dilldorf & Kupferdreh! WIR heißt GEMEINSAM, und gemeinsam werden wir uns dieser Herausforderung stellen.

In der Hoffnung auf ein baldiges persönliches Wiedersehen

grüßen Sie herzlichst

Dirk Kalweit / Thomas Hertel / Marc Hubbert / Kathrin Albrecht