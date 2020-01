Ratsherren-Küchentisch-Tour 2020

Dirk Kalweit lädt wieder zum Bürgerdialog bei Kaffee, Brötchen & Konfitüre

- zuhören - ernstnehmen - reden – handeln -

Kupferdreh. Am Mittwoch, dem 22. Januar 2020, in der Zeit von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr am Kupferdreher Wochenmarkt, startet der Ratsherr Dirk Kalweit seine diesjährige „Ratsherren-Küchentisch-Bürger-Gesprächs-Reise“ durch Byfang, Dilldorf und Kupferdreh. Unter dem bewährten Motto „Auf eine Tasse Kaffee am Ratsherren-Küchentisch…!“ sind wieder alle interessierten Mitbürgerinnen und Mitbürger zum morgendlichen Polit-Talk herzlichst eingeladen. Treffpunkt ist diesmal der „Öffentliche-Kupferdreher-Bücherschrank“, der auf Anregung der CDU

Kupferdreh/Byfang dort aufgestellt wurde.

„Kalweit ON POLITK-TOUR “ – EIN Küchentisch, VIELE Themen!

Traditionsgemäß an einem Küchentisch sitzend, frische Brötchen, Kaffee und selbstgemachte Marmelade im Angebot, tourt der zuständige Ratsherr für Byfang, Dilldorf und Kupferdreh seit langer Zeit an die Treffpunkte, wo die Menschen sich begegnen oder zu Hause sind, um sich dort den Fragen, Anregungen, Kritikpunkten und Vorschlägen der Mitbürger zu stellen und den Dialog auf Augenhöhe zu praktizieren. Der unmittelbare und direkte Austausch zwischen Bürgern und der Politik steht im Vordergrund, um das vielfach verlorengegangene Vertrauen in die Politik wieder zurückzugewinnen. Denn, wie man es aus der Familie kennt, in welchem Rahmen könnte man sachlich zwangloser und menschlich emphatischer die politischen Probleme ansprechen und beraten - sowie um gemeinsame Lösun-gen ringen - als an einem gemütlichen Frühstücksküchentisch.

Demokratie bedeutet Austausch und Ausgleich auf Augenhöhe

Bereits seit dem Jahr 2004 bietet der Ratsherr Dirk Kalweit regelmäßig im Jahr - in abwechslungsreichen Formaten und an unterschiedlichen Plätzen und Orten - das Politikgesprächsangebot „Auf ein Wort mit dem Ratsherrn …!“ an. Ziele sind u.a. das Transparentmachen von politischen Abläufen und Diskussionen sowie der Einbezug der Bürger im Vorfeld von politischen Entscheidungen. Ratsherr Kalweit freut sich auf viele menschliche Begegnungen und politi-sche Gespräche.