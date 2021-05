Am Pfingstwochenende waren wieder einige Kaderathlen des TLV Germania Überruhr e.V. auf Wettkämpfen in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg unterwegs.

Bei der kürzlich stattgefundenen Kurpfalz-Gala im badischen Weinheim spielte der Wind in diesem Jahr eine große Rolle. Stürmische Böen bestimmten die Wettkämpfe. Die drei Athleten des TLV konnten dennoch mit Bestleistungen brillieren.

Am Vormittag überzeugte zunächst Noah Herrmanny über 110 Meter Hürden mit einer neuen Bestzeit (14,93 Sekunden), kurz danach war Finn-Ole Nilsson an der Reihe. Der U18-Weitspringer sprang dabei erneut deutliche Bestleistung und konnte mit 6,78 Metern in einem sehr starken Feld den zweiten Rang erreichen. Beide Leistungen werden windbedingt aber keinen Einzug in die Bestenlisten finden. Zum Abschluss des Tages lief Mittelstreckler Luca Hoffmann in einem schnellen Rennen mit starkem Gegenwind auf der Zielgeraden die 800 Meter in 1:57,86 Minuten so schnell wie noch nie. Auf diese Leistungen können die drei Athleten dennoch aufbauen.

Bei einem Kaderwettkampf im westfälischen Olfen fiel die nächste DM-Norm für den TLV Germania Überruhr. Die amtierende Deutsche Vize-Meisterin, Viktoria Heising, lief in 61,94 Sekunden über 400 Meter Hürden bis auf eine Hundertstel an ihre Bestzeit ran und machte einen starken Eindruck. Einen guten Eindruck in ihrem ersten 400m-Rennen hinterließ auch Leonie Strünck (63,09 Sekunden), noch ein Stück schneller lief Lea Göttgens.

Am Pfingstmontag ging es dann für drei Nachwuchstalente in Wattenscheid bei bescheidenem Regenwetter erneut zur Sache: Für Viktoria Heising stand erneut eine Überprüfung über 400 Meter Hürden an. Mit 61,93 Sekunden konnte sie die Zeit vom Samstag bestätigen. Leider war die Frequenz zwischen den Hürden noch nicht so wie gewollt, so dass für die nächsten Wochen noch ein wenig Arbeit bleibt. Bei endlich einmal gültigem Wind, aber empfindlichem Regen lief Noah Herrmanny in 15,08 Sekunden über 110 Meter Hürden eine neue Bestzeit und blieb erneut unter der DM-Norm. Finn-Ole Nilsson sprang im Weitsprung eine starke Serie und konnte ebenfalls eine neue Bestleistung bei zulässigem Wind mit 6,50 Metern verbuchen.

Nun bleibt zu hoffen, dass bald auch weitere Athleten ins Wettkampfgeschehen eingreifen können.