Heute Morgen, 15. Juni, gegen 3.50 Uhr, wollte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Essen am Teutoburger Weg in Essen-Kray einen Pkw kontrollieren. Daraus entwickelte sich eine überraschende Verfolgungsjagd...



Die Polizei Essen berichtet: Als die Beamten an den mit drei männlichen Personen besetzten Mercedes herantraten, fuhr der Fahrzeugführer auf die Polizisten zu. Daraufhin wurde ein Schuss aus einer Dienstwaffe abgegeben.

Mit dem Auto auf

Polizisten zugefahren

Direkt danach flüchtete der Pkw-Führer und wurde von mehreren Streifenwagen auf Essener Stadtgebiet verfolgt. Letztlich konnte das Fahrzeug an der Fichtelstraße festgesetzt und der Fahrer (14) festgenommen werden.

Die beiden anderen Fahrzeuginsassen (11/13) hatten den Pkw zuvor verlassen und waren zu Fuß geflüchtet. Sie konnten wenig später auf Gelsenkirchener Stadtgebiet aufgegriffen werden.

Bei dem Einsatz wurde eine Polizeibeamtin leicht verletzt. Die drei Fahrzeuginsassen des Mercedes blieben unverletzt. Dieses Fahrzeug sowie ein Streifenwagen wurden erheblich beschädigt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand ist der Mercedes auf einen Angehörigen der drei in Gelsenkirchen wohnenden Fahrzeuginsassen zugelassen.

Aus Neutralitätsgründen hat die Bochumer Kriminalpolizei für die Essener Staatsanwaltschaft die Ermittlungen in Sachen des Schusswaffengebrauchs übernommen.