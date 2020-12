Siehst du am Himmel die Schneeflocke, mein Kind,

wie sie zur Erde sinkt? 

Berg und Tal mit ihrem weißen Kleid umhüllt

und der Wald sich in Schweigen hüllt.

Wie die Seen erfrieren in ihrer Herrlichkeit

und überall die Eiskristalle weit und breit.

Nun kehrt der Winter ein,

die Kälte bricht herein.

Der Frost streckt seine Hände aus,

weit über das Land hinaus.

Siehst du am Himmel die Sterne, mein Kind,

wie der eine besonders hell blinkt?

Sie weisen uns den Weg ein Leben lang.

Hörst du die Engel mit ihrem Gesang,

hörst du den lieblichen Klang?

Die Weihnachtszeit sie bricht herein

für Groß und Klein.

In den Häusern brennen die Kerzen,

Wärme schleicht sich in den Herzen.

Das Christkind kommt hinab auf Erden,

besinnlich wird es werden.

Mancher Wunsch wird wahr,

man ist sich wieder ganz nah.

Siehst du des Mondes Schein?

Überall kehrt Frieden ein.

Das alte Jahr entweicht,

das neue Jahr ist bald erreicht.

©Inge Skrzybski