Gestern und vorgestern lachte die Sonne, die Temperaturen luden zum Wandern ein.

Zufällig stieß ich im Net auf Haus Weitmar mit Kapelle St.Sylvester und dem schönen Park, also ging es dorthin.Ca 12 km von Freisenbruch entfernt.

Von dort aus gelangt man ins Weitmarer Holz.

Dort führen Wanderwege durch da ca 80 ha grosse Waldgebiet.

Nach der ersten Besichtigung des Außenbereichs vom Haus Weitmar und der Kapelle ging es noch durch den Schlosspark und einer kleineren Runde über die Sonnenbrücke zurück zum Wagen, den wir ziemlich Abseits Richtung Friedhof geparkt hatten.

Neugierig geworden, starten wir einen Tag später an der Sternwarte durch das Weitmarer Holz ( gegenüber) Richtung HAUS Waldhaus, am südlichen Bergbauwanderweg.

Dort warten viele Relikte aus Zeiten des Blei und Kohleabbaus auf den Wanderer.

Vorbei an grossen Teichen ging es auf einen Kaffee to Go zum Restaurant WALDHAUS.

Der alte Malakofturm ist sehr beeindruckend

Was stört sind einige rasende Mountainbiker bzw Crossbiker, die einige Waldwege hinabbrausen.

Einige Irre hatten sogar den sorgfältig aufgestellten Amphibienzaun umgebrochen,sodass dort eine Lücke klaffte

Ich wäre nicht ich, wenn ich dieses Stück Zaun nicht wieder mehr oder weniger aufgerichtet hätte.

Ich hoffe die Frösche finden nun kein Ende mehr auf dem Asphalt der Strasse dort, die gottlob nicht so viel befahren ist und eher eine Zufahrt zu den Häusern im Bliestollen ist.

Für Spaziergänger, Wanderer und Interessierte Bergbaufans sicher ein lohnenswertes Ziel.

Wie es an WE aussieht in punkto Menschenmassen,kann ich nicht sagen, aber es ist soviel Platz dort,da ist es mit Abstandhalten null Problem.

Hier ein paar Fotos für Interessierte: