Aus Amerika schwappten die bemalten Steine nach Deutschland über.

Es fing an den Küsten an, nun findet man in fast allen Regionen und Städten liebevoll bemalte Steine.

Ziel ist es, die Steine zu bemalen, auszulegen, und der nächste Mensch findet sie..erfreut sich..legt sie wieder aus!

EIN GLÜCKSMOMENT! ES GIBT wunderbar bemalte Steine. Kunstwerke die Freude bringen.

Positiv zu sehen, das immer mehr Menschen mitmachen. MAN geht mit offenen Augen durch die Gegend..schaut und sucht und findet...Ein netter Spruch ist fast auf jedem Stein zu finden! Es tut gut, es macht Spass.Die besten Finder sind Kinder, und die freuen sich einen Knubbel in den Bauch..

Die Gruppe Pottsteine auf FB ist so nett..Schaut doch mal rein.Am Besten, wenn Ihr Alle mitmacht! Gerade im Winter macht es Spass zu malen! Ob Jung ob Alt, Alle sind im Pottsteinfieber.

Ich flute gerade Freisenbruch mit meinen bemalten Steinen!

Die Welt ist grau genug, lasst sie uns bunt machen!

Acrylfarben, Pinsel und Klarlack..mehr braucht man nicht!

Und, Lust bekommen? Ich würde mich freuen, Steine zu finden- von Euch! Gepostet werden sie dann in der Gruppe Pottsteine auf FB der Familie Vedder!

Hier zeige ich Euch einmal ein paar meiner Exemplare!.

Freude..Spass, und ein Wir Gefühl..super oder?

Ein Hotspot ist die Zeche Zollverein, dort findet man immer Steine, wenn man mit offenen Augen durchs Leben geht!

Aber hier in Freisenbruch nun auch!

In jeder Stadt sitzen begeisterte Maler und Finder! ALSO LOS!!