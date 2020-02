Seit Herbst 2018 ist die Wolfskuhle-Sporthalle in Essen-Steele geschlossen und fehlt dem Schul- und Vereinssport sehr. Bis jetzt ist von den seitens der Stadt angekündigten Sanierungsarbeiten nichts zu sehen. Am heutigen Donnerstag organisierte SPD-Ratsfrau Barbara Soloch eine Aussprache zwischen Vertretern der städtischen Fachverwaltung, der Schülerschaft, der Elternschaft, der Lokalpolitik und der MTG Horst (wir berichteten). Ergebnis: Die Bodensanierung soll wie geplant stattfinden und die Sporthalle ab September wieder nutzbar sein.



Kommunikationsproblem

mit der Fach-Verwaltung

Spätestens seit dem Neujahrsempfang bei der MTG Horst, auf dem der Vereinsvorsitzende Jörg Ludwig auf die Sorgen der Handballabteilung (Verbandsliga) hinwies, der die Halle als Trainings- und Heimspielort fehlt, war es für die SPD-Politikerinnen Barbara Soloch und Michaela Heuser ein Spießrutenlaufen im Stadtteil. Ratsfrau Soloch: "Viele Eltern haben einfach mal nachgesehen und festgestellt, dass sich in der Halle seit Oktober 2018 wohl nichts getan hat. Kein Schulsport, kein Vereinssport, warum stockt die Sanierung?"

Schüler-Demonstration

findet morgen, 13 Uhr, statt

Genau diese Fragen kamen beim heutigen Treffen auf den Tisch. Ratsfrau Barbara Soloch: "Die Verwaltungsvertreter haben dargelegt, dass sie an dem Projekt intensiv gearbeitet haben. Gutachten, Bewertung, Ausschreibung, Finanzierung und Beauftragung von Firmen - wie weit da einzelne Schritte vorgenommen wurden, das ist wohl auch gegenüber der Bezirks- und Ratspolitik nicht gut genug kommuniziert worden. Wenn alles weiter ohne Komplikationen läuft, wird jetzt zunächst der alte Hallenboden abgetragen und ein neuer Boden verlegt, so dass die Halle planmäßig im September wieder nutzbar ist."

Freitag heulen

die "Wölfe"



Planmäßig? Daran glauben zumindest die Schüler (und Eltern) des Gymnasiums Wolfskuhle noch nicht so ganz. Unter dem Motto "Jetzt heulen die Wölfe" halten sie am morgigen Freitag, 28. Februar, 13 Uhr, an ihrer Demo vor der "kaputten Sporthalle" fest. Sie ärgern sich über Sport-Unterrichtsausfall aufgrund von Busfahrten zu Ausweich-Hallen, was bis jetzt schon 60.000 Euro gekostet haben soll.