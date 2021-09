Am Mittwoch (08.09.) haben 19 Steeler Institutionen - Schulen, Sportvereine und Stadtteilinitiativen, Organisationen aus Wirtschaft, Soziales, Kultur und Bildung, Kirchengemeinden und Moscheevereine, die Bezirksvertretung - bei einem Empfang im GREND Kulturzentrum fünf Miteinander-Lebens-Regeln für Vielfalt und Zivilcourage, Fairness, Nachhaltigkeit und Zusammenarbeit verabschiedet. Es war eine schöne Feier mit Samba-Musik und vielen guten Worten - und ein wichtiger Impuls für Frieden und Toleranz im Stadtteil. Wir waren mit der Kamera dabei.

Zum Hintergrund: Miteinander-Lebens-Regeln



In Altenessen (2016), Katernberg (2017), Altendorf (2018) und Kray (2019) gibt es sie schon: Miteinander-Lebens-Regeln, die auf Anregung der Initiative „Arche Noah Essen“ durch relevante Organisationen des jeweiligen Stadtteils bei mehreren Treffen gemeinschaftlich ausgehandelt und am Ende feierlich verabschiedet werden. Zwei Fragen sind dabei leitend: Wie möchten wir in unserem Stadtteil zusammenleben? Welche Regeln sollen für jede Bürgerin, jeden Bürger gelten? Angesichts der „Spaziergänge“ der sogenannten „Steeler Jungs“, einer Gruppierung, die der Verfassungsschutzbericht regelmäßig im Kapitel „Rechtsextremismus“ auflistet, komme den Miteinander-Lebens-Regeln eine besondere Bedeutung zu, betonen die 19 Organisationen, die sich zum „Runden Tisch Essen-Steele“ zusammengeschlossen haben. Bereits seit mehreren Tagen machen große Banner, die an markanten Punkten hängen, im Stadtteil auf die fünf Regeln aufmerksam.

19 Organisationen haben unterschrieben

Die folgenden 19 Institutionen arbeiten im Rahmen des Runden Tisches Essen-Steele zusammen und haben die gemeinsam aufgestellten Miteinander-Lebens-Regeln am 8. September in Anwesenheit von Oberbürgermeister Thomas Kufen im Kulturzentrum Grend unterzeichnet:

Arche Wohngruppe Steele

Bezirksvertretung des Stadtbezirks VII

Caritas SKF Essen

Carl Humann Gymnasium

DITIB Türkisch-Islamische Gemeinde zu Essen-Steele e.V.

Erich Kästner-Gesamtschule

Evangelische Kirchengemeinde Königssteele

Gymnasium Wolfskuhle

Initiativkreis City-Steele e.V. (ICS)

Islamisches Kulturzentrum Uthman Ibn Affan

Katholische Kirchengemeinde St. Laurentius

Kinder- und Jugendhaus HüWeg

Kulturzentrum Grend e.V.

Mut machen – Steele bleibt bunt

Nachbarschaftsladen

Schwimmverein Steele 1911 e.V.

Steeler Archiv e.V.

Steeler Bürgerschaft e.V.

Steeler Ruder-Verein e.V.