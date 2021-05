Am kommenden Samstag, 29. Mai, wird eine neue Teststation auf dem Parkplatz des Kinder- und Jugendhauses im Hörsterfeld eröffnet.

„Der Ordnungsdezernent Christian Kromberg hat nach einem Gespräch am Rande der Ratssitzung umgehend reagiert und so werden am Freitag zwei Container auf dem dortigen Parkplatz aufgebaut und schon ab Samstag können dort Schnelltests durchgeführt werden“, freuen sich Luca Ducree (Ratsherr) und Michaela Heuser (Ratsfrau). Matthias Kloss von der VM Handelsgesellschaft mbH (Betreiber der Teststelle) hofft auf einen reibungslosen Start und eine hohe Testbereitschaft im Hörsterfeld und Umgebung (Termine buchbar unter testzentrum-essen-horst.de).



Infomobil beantwortet Corona-Fragen

„Eine weitere positive Nachricht für Horst ist die Bereitstellung des Infomobils vom Gesundheitsamt, dass ab dem 9. Juni, immer mittwochs von 9 bis 12 Uhr in der Landenstraße (Mierendorfweg), über alle Fragen rund um das Coronavirus Auskunft gibt“, fügt Christine Müller-Hechfellner (Kinder- und Jugendbeauftragte BV VII) hinzu.

Alle drei Kommunalpolitiker sind sich einig: Die beiden Einrichtungen sind ein Gewinn für das Hörsterfeld in der aktuellen Zeit. Vor allem nach der länger andauernden Suche nach einem Betreiber, ist dies ein positives Signal für Horst und das Hörsterfeld sowie ein weiterer Schritt zurück in eine Normalität für die Bürger.