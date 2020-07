SPD-Urgestein und Bezirkspolitik-Original Klaus Johannknecht aus Essen-Steele tritt bei der Kommunalwahl nicht mehr an.



Über ein halbes Jahrhundert steht Klaus Johannknecht für SPD-Politik der vielleicht inzwischen "alten Schule": immer ansprechbar für die Menschen, Kümmerer für Vereins-, Verbands- und Geschäftswelt. 25 Jahre konnte die KURIER-Redaktion ihn begleiten. Zur Kommunalwahl am 13. September tritt er nicht mehr an. Zeit also für einen Rück- und Ausblick...

Nach der Bundeswehrzeit (1964) trat Klaus Johannknecht in die SPD ein, u.a. begeistert vom Charisma eines Willy Brandt. Ein solches baute sich der Steelenser dann selbst auf: z.B. im Wahlkampf-Team von Peter Reuschenbach, im Steeler Ortsvereinsvorstand (15 Jahre), als Referent an der Seite von OB Annette Jäger und als Organisator des damaligen SPD-Familienfests "Ruhr in Flammen", das alljährlich über 250.000 Besucher begeisterte.

Über zehn Jahre Bezirksvertreter, davon fünf Jahre Bezirksfraktionssprecher - welche politischen Entwicklungen bleiben da in Erinnerung?

Klaus Johannknecht: Eindeutig zu viele, um sie an dieser Stelle alle aufzählen zu können. Doch z.B. Steeler Verkehrsplatz, Ruhrpromenade, Steeler Stadtgarten, aber auch die Sportanlage am Langmannskamp, Beispiel für eine gelungene Vereins-Fusion, kein Abriss von Alte Zeilen und Kulturforum - hier sieht man, dass nicht alle politischen Weichen falsch gestellt wurden. Außerdem zeigen viele dieser Projekte auch die parteiübergreifende Einigkeit in der Bezirksvertretung VII auf, die es durchaus gab und gibt. Wenn die Verwaltung es dann aber nicht schafft, politische Beschlüsse zeitnah umzusetzen, dann wird Lokalpolitik unglaubwürdig. Beispiel Pläßweidenweg: Es ist unerträglich, dass die 2011 im Rat beschlossene Vermarktung der alten Platzanlage „Kampfbahn Ruhrau“ im gleichnamigen Gewerbegebiet immer noch nicht erfolgt ist. Den Sport- und Bäderbetrieben entgehen so rund 1,5 Mio. Euro Verkaufserlös, der in den Erhalt / Ausbau anderer Sportanlagen gesteckt werden könnte. Trotzdem: Steele ist aktuell ein starkes Mittelzentrum, auch weil Geschäfts- und Vereinswelt sowie Bürgerschaft und Lokalpolitik gut zusammenarbeiten.