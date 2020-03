Es gibt immer noch Menschen, die es nicht begreifen.

Erst heute stand ich fassungslos vor einer Eisdiele, sah durch die Schaufensterscheibe einen Menschenpulk im Inneren.

Die Eiszeit hat begonnen. Hurra.

DIE SONNE scheint und viele Menschen genießen die Sonnenstrahlen.

Frühling...herrlich.

Appetit auf Eis, ich verstehe das zu gut, - doch wenn schon alle Kneipen , Bars , " Amüsierbetriebe " schließen müssen, warum zum Teufel achten Inhaber von Eisdielen nicht darauf, wieviele Leute in den Laden strömen? Der Abstand von den etwa 20 Personen, 50 cm in Etwa.

An der Theke 2 Personen dann, nebeneinander auf der Suche nach Eissorten.

Fassungslos schaue ich von Außen herein.

Auch die Verkäufer trennt nur die Bedientheke von hustenden Kunden!

ES geht nicht anders...eine Ausgangssperre muss her.

Weil eben genau die Menschen Schuld sind, wenn eben die nächste Stufe der Isolation ausgerufen werden muss

Mal nachgedacht, das 1 Infizierter knapp 3 Personen ansteckt?

Sagen wir mal, heute gab es 3 Personen die dort standen, und gar nicht wissen das sie das Virus schon haben, Sie stecken 3 weitere an..sind wir bei 27...hurra

DAS IST DER PREIS FÜR 1 EIS...

mit Abstandhaltung könnte so Etwas vermieden werden.

Der Preis ist zu hoch...denn die 27 stecken dann wieder 81 Personen an....

EISZEIT im Coronaland