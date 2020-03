So wenige Menschen wie möglich kontaktieren, um die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen - das ist das Gebot der Stunde.

Ihr Draht zur

Redaktion

Und das gilt natürlich auch für uns, denn wir wollen Sie und uns ja nicht unnötig in Gefahr bringen. Deshalb bleibt die "Redaktion vor Ort" im Steeler ICS-Büro (freitags 12-16 Uhr) am Kaiser-Otto-Platz vorerst geschlossen. Am besten erreichen Sie die Redaktion per Mail: redaktion@steelerkurier-essen.de Postalisch: Stadtspiegel Essen, Redaktion Steeler Kurier / Ruhr Kurier, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen. Bleiben Sie gesund! Foto: Archiv