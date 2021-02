Der Ball in der Fußball-Oberliga Niederrhein steht zwar noch still, aber personell hat sich in den letzten Tagen beim FC Kray einiges getan.



Von Charmaine Fischer



Der bisherige Vorsitzende des Vereins, Jürgen Lukat, musste aus familiären Gründen von seinem Amt zurücktreten. Es gibt aber schon einen potenziellen Nachfolger aus den eigenen Reihen: Jörg Islacker wird als neuer 1. Vorsitzender vorgeschlagen. Der 48-jährige geschäftsführende Unternehmer Islacker ist bereits seit über einem Jahr Trainer im Jugendbereich des FC Kray und formt seit Ende letzten Jahres mit Pascal Gunia, Trainer der U19, an der Verwirklichung der FC Kray-Fußballschule „SKILLS“. Aufgrund der immer noch anhaltenden Regelungen der Coronaschutzverordnung wird eine kurzfristige außerordentliche Präsenzmitgliederversammlung zur Wahl des 1. Vorsitzenden zurzeit jedoch nicht stattfinden können.

Salogga bleibt sportlicher Leiter

Neben dem Rücktritt von Lukat gibt es noch einen weiteren personellen Abgang an der Buderusstraße zu vermelden: Die Wege vom FC Kray und dem 2. Jugendvorstand Luca Ducree haben sich ebenfalls getrennt.



„Der Verein FC Kray stellt sich neu auf. Das gilt es zu akzeptieren. Die U19 war mein Leben. Der Aufstieg in die Niederrheinliga mein größter Erfolg. Dankeschön an alle", sagt Ducree.

Neben den zwei Abgängen kann der Essener Oberligist aber auch eine Vertragsverlängerung vermelden: Mario Salogga, sportlicher Leiter, wird dem Klub weiterhin erhalten bleiben. Salogga, der in der letzten Saison noch als Co-Trainer an der Linie fungierte und seit dem Sommer 2020 das Amt des sportlichen Leiters inne hat, wird nun auch in der kommenden Saison federführend für die sportlichen Belange der FC Kray Seniorenabteilung verantwortlich sein und arbeitet bereits akribisch an der Zusammenstellung des Kaders für die neue Spielzeit.