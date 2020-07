Der Initiativkreis City Steele (ICS) musste aufgrund von "Corona" bereits auf drei Top-Veranstaltungen verzichten. "Marktschreiertage", "Blumenmarkt" und "Historischer Handwerkermarkt". Der "44. Steeler Weihnachtsmarkt" soll aber stattfinden.



Léon Finger, ICS-Vorsitzender, erklärt: "Den Weihnachtsmarkt auf die Beine zu stellen, das wird diesmal eine Herkules-Aufgabe. Denn keiner weiß zum jetzigen Zeitpunkt, welche Corona-Schutzmaßnahmen zu beachten sein werden. Von einem großen Showbühnen-Programm haben wir uns bereits verabschiedet und auch in der Almstube wird es weniger Plätze geben und die Gäste werden am Tisch bedient."

Léon Finger: "Wir wollen

ein Zeichen setzen."

Weihnachtsmarkt in Steele, das steht aber auch für Kinderfreundlichkeit, familiären Charakter, Chormusik und Lichtandacht. Dazu "Mr. Event" Léon Finger: "Diese Vielseitigkeit macht uns aus. Wir erfinden uns zudem jedes Jahr neu. Im vergangenen Jahr war so z.B. der sich drehende Weihnachtsbaum eine Attraktion, die auch viele Besucher von außerhalb angelockt hat. Corona hin oder her, wir möchten den treuen Steele-Fans wenigstens in der Weihnachtszeit ein Event bieten und so ein Zeichen für Gemeinsamkeit und Miteinander setzen."