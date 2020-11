Fast zehn Jahre lang war die Kleiderkammer von 'Jessica Dorndorf hilft' für bedürftige Mitbürger in der historischen Villa in Kray ansässig. Nun ist die Einrichtung nach Steele umgezogen.





Jobcenter half beim Umzug

„Die zentrale Lage und die ansprechenderen Räumlichkeiten waren für uns ausschlaggebend“, erklärt die Namensgeberin der Organisation die Entscheidung zum neuen Standort.Viele Transportfahrten und Arbeitsstunden waren nötig, um den Warenbestand aus dem Keller in Kray in das Ladenlokal in der Krayer Straße 49 in Steele zu transportieren und Regale und Kleiderständer am neuen Ort zu montieren. „Dank der Förderung von Mitarbeitern durch das Jobcenter Essen und unsere ehrenamtlichen Kräfte war es jetzt endlich geschafft,“ erklärt Jessica Dorndorf die Verzögerung. Dazu kam machte auch noch die Corona-Krise den Planungen einen dicken Strich durch die Rechnung.

Vorher anmelden

Die Pandemie ist auch der Grund, warum es keine offizielle Einweihung der Einrichtung geben kann. Auch der Besuch der Kleiderkammer muss telefonisch angemeldet werden und darf nur unter Einhaltung strenger Hygienebestimmungen erfolgen. Dafür spendete die Krayer Apothekerin Katrin Coßmann der Organisation 3.000 Mund-Nasen-Schutzmasken und zusätzlich werden Desinfektionsmittel-Spender angebracht.

Bekleidung, Lebensmittel und mehr

In der Kleiderkammer gibt es neben Bekleidung für Frauen, Männer und Kinder u.a. auch haltbare Lebensmittel, Hygieneprodukte, Windeln, ein Bücherregal für Kinder sowie Spiele für alle Altersgruppen. Das Ladenlokal befindet sich nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Steele entfernt auf der Krayer Straße 49. Die Einrichtung steht für Hartz IV-Empfänger und Arbeitslose offen, aber auch für Mitbürger, die von Kurzarbeit und anderen Einkommenseinbußen betroffen sind. Vor dem Besuch wird um Anmeldung unter Tel. 63498906 gebeten.