Wir alle verzichten in der Pandemie auf vieles. Ich vermisste besonders die Yoga-Stunden.

Und die Überraschung war: Corona führte zu einer erfreulichen Neuerung.

Angelehnt an Home Office fand die Yoga-Gruppe Essen einen neuen Weg:

Online Yoga mit Zoom. Eine super Idee.

Yoga mit den Lehrern der Yoga-Gruppe für zu Hause.

O.k., die intensive Atmosphäre der gemeinsamen Übungsstunde kann nicht eins zu eins übertragen werden. Dafür kein Zeitverlust für den Weg. In der dunklen und kalten Jahreszeit keine glatten oder regennassen Straßen, keine Parkplatzsuche, sondern die Yogamatte ausbreiten in der gemütlich warmen Wohnung.

Eine willkommene Ergänzung zum Präsenzunterricht. Danke dafür.

Machen auch Sie die Probe. Nutzen Sie beide Möglichkeiten, üben in der Gruppe und vertiefen zu Hause – die optimale Kombination.

Herzlich willkommen bei der Yoga-Gruppe Essen e.V.

www.yoga-essen.de