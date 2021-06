Ein Räuber überfiel am Samstagnachmittag, 5. Juni, eine wehrlose Seniorin in ihren eigenen vier Wänden in Bergerhausen. Die Kripo sucht Zeugen des Überfalls und bittet um Hinweise zu dem noch unbekannten Mann:

"Die Leitstelle der Polizei erhielt gegen 15.10 Uhr über die Notrufzentrale der Johanniter-Unfall-Hilfe Informationen über einen möglichen Raubüberfall in einer Wohnung Am Krausen Bäumchen. Gemeinsam begaben sich Polizisten mit den Mitarbeitern der Johanniter zur betroffenen Wohnung einer 91-jährigen Essenerin. Dort entdeckten sie die geschockte und leicht verletzte Seniorin auf dem Rücken liegend in ihrem Wohnzimmer.

Zu Boden gestoßen

Sie gab an, dass sie einen Anruf eines Sparkassenmitarbeiters erhielt, wonach sie aufgrund von Problemen mit ihrem Konto dringend eine Bankfiliale aufsuchen müsse. Noch bevor das Gespräch beendet wurde, klingelte es an der Tür und ein Fremder bat um Zutritt zum Mehrfamilienhaus. Als die Seniorin in den Hausflur blicken wollte und die Wohnungstür öffnete, drückte plötzlich ein unbekannter Mann diese auf, drängte die betagte Dame in ihre Wohnung, stieß sie zu Boden und beugte sich über sie. Er verlangte von der Seniorin Angaben zu Bargeld in der Wohnung. Das verängstigte Opfer gab dem brutalen Angreifer das Geldversteck in der Wohnung preis.

Der Räuber flüchtete kurze Zeit später mit seiner Beute.

Hinweise

Der Täter soll zirka 170 cm groß und ungefähr 35 Jahre alt sein. Er hat dunkle Haare, trug dunkle Kleidung (darunter vermutlich ein dunkles Jacket) und sprach akzentfreies Deutsch. Er soll Deutscher gewesen sein. Hinweise nimmt das Raubkommissariat unter Tel. 0201/8290 entgegen."