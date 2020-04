Ein 38-jähriger Radfahrer ist am Dienstag, 7. April, auf der Kreuzung Haus-Berge-Straße/Helenenstraße gestürzt und verletzte sich dabei schwer. Gegen 13.15 Uhr wollte der 38-Jährige nach links von der Haus-Berge-straße auf die Helenenstraße abbiegen. Dabei rutschte er mit seinem Fahrrad auf den Straßenbahnschienen aus und stürzte.

Zwei Zeugen kümmerten sich um den Mann, bis ein alarmierter Rettungswagen eintraf. Der 38-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Dieser Unfall ist bereits der zweite Radfahrunfall in Zusammenhang mit Straßenbahnschienen innerhalb von drei Tagen. Die Polizei möchte deshalb noch einmal zu besonderer Vorsicht beim Fahren auf Straßen mit Straßenbahnschienen aufrufen. Straßenbahnschienen können glatt sein, sodass Radfahrer mit ihren Rädern ausrutschen können. Außerdem können die Reifen in den Schienen steckenbleiben, was ebenfalls zu gefährlichen Stürzen führen kann. Gefährlich können auch Kopfsteinpflaster, Schotterwege oder steilere Gefälle sein.

Sollte es zu einem Sturz kommen, können Fahrradhelme schwere Kopfverletzungen verhindern oder zumindest abmildern. Deshalb sei es auch ratsam einen Helm zu tragen, selbst wenn dieser nicht Pflicht ist. Das gelte noch mehr für Pedelec-Fahrer, die in der Regeln höhere Geschwindigkeiten fahren und deshalb im Falle eines Sturzes oft schwerere Verletzungen davon tragen. Außerdem sollten Radfahrer, gerade jetzt am Anfang der Saison, erst einmal wieder Sicherheit auf dem Fahrrad gewinnen.

Die Polizei rät weiter:

Fangen Sie bei Touren langsam an und übernehmen Sie sich nicht. Fahren Sie stets auf den vorgesehenen Radwegen, wenn es welche gibt und fahren Sie auf der Straße nicht nebeneinander. Und: Überprüfen Sie, ob Ihr Fahrrad den Winter auch gut überstanden hat und voll verkehrssicher ist! Überprüfen Sie auf jeden Fall die Funktion der Bremsen! Und für Autofahrer gilt: Achten Sie auf Radfahrer, halten Sie beim Überholen ausreichend Abstand und denken Sie daran, dass Pedelec-Fahrer oft schneller sind, als man vermutet. Für alle Verkehrsteilnehmer gilt: Rücksicht nehmen ist das oberste Gebot!