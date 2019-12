Egal, ob selbst gemacht oder gekauft: Der Adventskranz gehört in so ziemlich jedem deutschen Haushalt zur Vorweihnachtszeit. Er besteht traditionell aus vier Kerzen und Tannenzweigen in Kreisform. Heute gibt es auch moderne Variationen, beispielsweise asymmetrisch arrangierte Kerzen oder Kränze aus Holz. Wir suchen diese Woche Fotos von euren Adventskränzen.

Aber warum zünden wir jeden Advent eine neue Kerze an? Im Rauhen Haus in Hamburg, einer in 1833 gegründeten evangelischen Stiftung für Kinderbetreuung, fragten die Kinder oft, wann denn nun endlich Weihnachten sei. Johann Hinrich Wichern, Gründer der Stiftung, bastelte 1839 eine Art Adventskranz mit 23 Kerzen, damit die Kinder abzählen konnten, in wie vielen Tagen Weihnachten ist. Später wurde das Konzept etwas verändert, sodass statt jeden Tag die Kerzen nur jeden Adventssonntag angezündet wurden.

Der Kranz hat mehrere symbolische Bedeutungen. Zum einen stellt das zunehmende Licht die steigende Erwartung der Geburt von Jesus dar, andererseits symbolisiert die runde Form ohne Anfang und Ende die durch die Auferstehung ermöglichte Ewigkeit des Lebens. Das Grün der Tannenzweige steht für das Leben.

Wir freuen uns auf Aufnahmen von euren stimmungsvollen und individuellen Adventskränzen. Zeigt sie am besten angezündet in ihrer vollen Pracht.

Die Spielregeln

Hier noch einmal die Regeln: Bei unserem spielerischen Wettbewerb zum "Foto der Woche" darf jeder mitmachen. Eine Übersicht aller bisherigen Themen und entsprechender Fotos gibt es auf unserer zeitlosen Themenseite Foto der Woche.

► Wer mitmachen möchte, muss im Lokalkompass registriert sein und das Foto in diesen Beitrag selbst hochladen (Klick auf "Durchsuchen")

► Systembedingt kann jeder Nutzer nur ein Bild hochladen.

► Bis zum darauffolgenden Samstag (28. Dezember) werden Vorschläge entgegen genommen.

► Eine Jury aus unseren Redaktionen entscheidet, welches Bild das schönste/beste/ausgefallenste Foto der Woche ist.

