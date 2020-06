Blutspendemarathon in der Sparkasse

In den Sommerferien werden die Blutreserven regelmäßig knapp und nur viele Blutspenden können Abhilfe schaffen. Hinzu kommt, dass der Bedarf der Kliniken nach dem Corona-Lockdown erheblich steigt, weil u.a. diverse Operationen nachzuholen sind.

Das Rote Kreuz hat deshalb auch in diesem Jahr Blutspendeliegen in der Kundenhalle der Innenstadt-Filiale der Sparkasse Essen, III. Hagen 43, aufgebaut. Anlass zum "Essener Blutspendemarathon" war der Weltblutspendetag am vergangenen Sonntag.