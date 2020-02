Lore und Harry haben vierzig Jahre Ehe hinter sich. Was hat das mit ihnen gemacht? Aus dem Besteller-Roman „Alte Liebe“ von Elke Heidenreich und Bernd Schröser lesen die Schauspieler Mariele Millowitsch und Walter Sittler am Mittwoch, 12. Februar, um 20 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr) in der Lichtburg Essen, Kettwiger Straße 36. Veranstalter ist das Diakonie-Restaurant Church, ein gemeinnütziger Ausbildungs- und Beschäftigungsbetrieb des Diakoniewerks Essen.

Lore und Harry sind zwei Alt-Achtundsechziger, die sich über ihre eigene Häuslichwerdung Sorgen machen. Was haben vierzig Jahre Ehe aus den beiden gemacht? Was ist übrig geblieben, von dem, womit sie einst angetreten sind. Sind sie die geworden, die sie werden wollten? Was ist da noch zwischen ihnen?

"Ich glaube, ich liebe dich immer noch"

„Ich glaube, ich liebe dich immer noch“, sagt Lore ihrem Harry. „Sag mir Bescheid, wenn du es genau weißt“, antwortet dieser. Mariele Millowitsch und Walter Sittler, das ewige Fernseh-Liebespaar aus der Serie „Nikola“, lesen die Szenen einer Ehe mit viel Selbstironie und unaufgeregter Authentizität. Gerade deshalb berühren die Dialoge und bieten Raum, sich selbst in Lore und Harry wiederzufinden.

Einige Karten sind derzeit noch in drei verschiedenen Kategorien zum Preis von 18,85 Euro, 30,85 Euro und 35,25 Euro zzgl. VVK- und Versandgebühren online unter eventim.de erhältlich; Vorverkaufsstellen können unter der Ticket-Hotline 01806 570000 erfragt werden (20 Cent pro Anruf aus dem Festnetz; Mobilfunkgebühr bis max. 60 Cent pro Anruf; beides inkl. MwSt.).